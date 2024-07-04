Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в сборе военных сведений Винатье

По версии следствия, в течение нескольких лет Винатье игнорировал обязанность предоставить документы для включения в реестр иноагентов, а также собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он приезжал в Россию, в частности в Москву, где встречался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. По данным ФСБ, сведения, которые собирал француз, могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ.