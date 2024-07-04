Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в сборе военных сведений Винатье
Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения гражданину Франции, советнику швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
7 июня Замоскворецкий суд арестовал его до 5 августа. 4 июля стало известно, что суд также арестовал имущество француза.
Винатье был задержан 6 июня. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). В СК сообщили, что француз признал вину.
По версии следствия, в течение нескольких лет Винатье игнорировал обязанность предоставить документы для включения в реестр иноагентов, а также собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он приезжал в Россию, в частности в Москву, где встречался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. По данным ФСБ, сведения, которые собирал француз, могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ.