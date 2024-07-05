Суд приговорил участника нападения на генконсульство РФ во Львове к восьми годам
Московский городской суд заочно приговорил к восьми годам колонии украинского активиста Зиновия Парасюка, отца депутата Верховной рады VIII созыва Владимира Парасюка. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Парасюк-старший признан виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). В суде установлено, что в марте 2016 г. во Львове он вместе с сыном участвовал в митинге в поддержку содержащейся в российской тюрьме летчицы Надежды Савченко. В ходе акции они напали на генконсульство России, забросав здание пиротехническими изделиями и другими предметами, сообщила ГП.
Зиновию Парасюку удалось скрыться от следствия, он объявлен в международный розыск. Суд заочно назначил ему восемь лет в исправительной колонии общего режима. 3 июля «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса, писали, что гособвинитель запросил наказание в виде 10 лет лишения свободы, при том что санкция по вменяемой фигуранту ч. 2 ст. 360 УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет. Таким образом, Парасюку был вынесен срок ниже низшего.
В ноябре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил по этому делу Владимира Парасюка к 11 годам колонии. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360, ст. 329 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом России). Фигурант также находится в международном розыске.