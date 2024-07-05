Суд приговорил участника нападения на генконсульство РФ во Львове к восьми годам

Зиновию Парасюку удалось скрыться от следствия, он объявлен в международный розыск. Суд заочно назначил ему восемь лет в исправительной колонии общего режима. 3 июля «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса, писали, что гособвинитель запросил наказание в виде 10 лет лишения свободы, при том что санкция по вменяемой фигуранту ч. 2 ст. 360 УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет. Таким образом, Парасюку был вынесен срок ниже низшего.