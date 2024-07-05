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Суд приговорил участника нападения на генконсульство РФ во Львове к восьми годам

Ведомости

Московский городской суд заочно приговорил к восьми годам колонии украинского активиста Зиновия Парасюка, отца депутата Верховной рады VIII созыва Владимира Парасюка. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Парасюк-старший признан виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). В суде установлено, что в марте 2016 г. во Львове он вместе с сыном участвовал в митинге в поддержку содержащейся в российской тюрьме летчицы Надежды Савченко. В ходе акции они напали на генконсульство России, забросав здание пиротехническими изделиями и другими предметами, сообщила ГП.

Зиновию Парасюку удалось скрыться от следствия, он объявлен в международный розыск. Суд заочно назначил ему восемь лет в исправительной колонии общего режима. 3 июля «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса, писали, что гособвинитель запросил наказание в виде 10 лет лишения свободы, при том что санкция по вменяемой фигуранту ч. 2 ст. 360 УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет. Таким образом, Парасюку был вынесен срок ниже низшего.

В ноябре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил по этому делу Владимира Парасюка к 11 годам колонии. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360, ст. 329 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом России). Фигурант также находится в международном розыске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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