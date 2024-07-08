В комитете Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишет ТАСС.
Согласно тексту инициативы, несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1500 руб., на индивидуальных предпринимателей – до 5000 руб.
За повторное нарушение законопроектом предлагается ввести штраф для граждан в размере до 3000 руб. и для индивидуальных предпринимателей – до 10 000 руб.
Рассматривать указанные административные дела и составлять протоколы по ним будут органы исполнительной власти, осуществляющие региональный государственный контроль в области обращения с животными.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента Московской областной думой в 2021 г.
22 мая в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафа за выгул собак опасных пород без поводка и намордника в общественных местах. Инициативой предлагается дополнить главу 20 КоАП новой статьей, а за нарушение установленных правил установить предупреждение или административный штраф в размере от 1000 до 3000 руб.
При этом правительство в официальном отзыве на документ отмечало, что в РФ уже принят ФЗ № 230, который устанавливает административную ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу.