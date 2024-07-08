В комитете Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных

При этом правительство в официальном отзыве на документ отмечало, что в РФ уже принят ФЗ № 230, который устанавливает административную ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу.