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В комитете Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишет ТАСС.

Согласно тексту инициативы, несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1500 руб., на индивидуальных предпринимателей – до 5000 руб.

За повторное нарушение законопроектом предлагается ввести штраф для граждан в размере до 3000 руб. и для индивидуальных предпринимателей – до 10 000 руб.

Рассматривать указанные административные дела и составлять протоколы по ним будут органы исполнительной власти, осуществляющие региональный государственный контроль в области обращения с животными.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента Московской областной думой в 2021 г.

22 мая в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафа за выгул собак опасных пород без поводка и намордника в общественных местах. Инициативой предлагается дополнить главу 20 КоАП новой статьей, а за нарушение установленных правил установить предупреждение или административный штраф в размере от 1000 до 3000 руб.

При этом правительство в официальном отзыве на документ отмечало, что в РФ уже принят ФЗ № 230, который устанавливает административную ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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