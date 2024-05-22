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В Госдуму внесли проект о штрафах за выгул собак опасных пород без намордника

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение штрафа за выгул собак опасных пород без поводка и намордника в общественных местах. Документ размещен в думской базе данных. В правительстве сочли предложенные изменения избыточными.

Установить ответственность за такие нарушения предложили лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты фракции. Авторы инициативы отметили, что сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за это нарушение «и вовсе не прописаны практически нигде».

Парламентарии предлагают в связи с этим дополнить главу 20 КоАП новой статьей, а за нарушение установленных правил установить предупреждение или административный штраф в размере от 1000 до 3000 руб. По приведенным парламентариями данным, число нападений собак в России не снижается: только в 2022 г. их было более 42 000.

«Законопроект инициирован по многочисленным просьбам граждан, которые жалуются на безразличие отдельных собаководов к элементарным мерам предосторожности при выгуле и содержании крупных и потенциально опасных пород собак. Многочисленные примеры нападения домашних собак на людей и на других животных на улице, публикуемые в СМИ, подкрепляются данными Роспотребнадзора», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Введение на федеральном уровне ответственности за нарушение правил содержания и выгула крупных и потенциально опасных пород собак авторы проекта назвали «назревшей и оправданной мерой».

Правительство в официальном отзыве на документ сообщило, что в РФ уже принят ФЗ № 230, который устанавливает административную ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу. Эта норма, как пояснили в кабмине, распространяется в том числе на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника, поэтому предлагаемые изменения избыточны. Кроме того, в соответствии с законодательством контроль за соблюдением требований в области обращения с животными является предметом регионального государственного контроля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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