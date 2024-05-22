В Госдуму внесли проект о штрафах за выгул собак опасных пород без намордника

Правительство в официальном отзыве на документ сообщило, что в РФ уже принят ФЗ № 230, который устанавливает административную ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу. Эта норма, как пояснили в кабмине, распространяется в том числе на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника, поэтому предлагаемые изменения избыточны. Кроме того, в соответствии с законодательством контроль за соблюдением требований в области обращения с животными является предметом регионального государственного контроля.