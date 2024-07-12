Глава ростовского ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО
Начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку после ЧП с захватом заложников в СИЗО-1 в центре Ростова. Об этом сообщается на сайте ФСИН России.
По результатам служебной проверки также принято решение уволить четверых сотрудников. К дисциплинарной ответственности привлекли 16 работников. Материалы по выявленным нарушениям направили в СК и Генпрокуратуру.
Кроме того, в ростовский ФСИН направлена группа «наиболее опытных сотрудников ФСИН России», говорится в сообщении.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали. СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ). В самом СИЗО прошли обыски, сотрудников допросили.
Один захватчик – Даниил Камнев – выжил. Его выписали из больницы и перевели под стражу на время предварительного следствия. Прокурор запросил для него 28 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 г.
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в изоляторе были выявлены многочисленные нарушения. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивной идеологии в системе ФСИН.