Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского гражданства
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Об этом сообщает Tengri News.
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России». Фамилия Сулейменовой также значится в документе.
По сведениям Tengri News, Сулейменова – дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. Сулейменова по итогам 2023 г. заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье с выручкой 4,3 млрд тенге (790 млн руб. по нынешнему курсу).
Тем же документом за подписью Путина российское гражданство получил исполнительный директор стартапа «Кама», занимающегося разработкой российского компактного электромобиля «Атом», Харальд Грюбель. Основной проект стартапа – разработка отечественного компактного (до 4 м в длину) электрокара «Атом» на модульной платформе, производство намечалось на 2025 г.