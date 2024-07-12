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Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского гражданства

Ведомости

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Об этом сообщает Tengri News.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России». Фамилия Сулейменовой также значится в документе.

По сведениям Tengri News, Сулейменова – дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. Сулейменова по итогам 2023 г. заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье с выручкой 4,3 млрд тенге (790 млн руб. по нынешнему курсу).

Тем же документом за подписью Путина российское гражданство получил исполнительный директор стартапа «Кама», занимающегося разработкой российского компактного электромобиля «Атом», Харальд Грюбель. Основной проект стартапа – разработка отечественного компактного (до 4 м в длину) электрокара «Атом» на модульной платформе, производство намечалось на 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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