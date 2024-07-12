Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского гражданства

Тем же документом за подписью Путина российское гражданство получил исполнительный директор стартапа «Кама», занимающегося разработкой российского компактного электромобиля «Атом», Харальд Грюбель. Основной проект стартапа – разработка отечественного компактного (до 4 м в длину) электрокара «Атом» на модульной платформе, производство намечалось на 2025 г.