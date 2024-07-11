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Разработчик компактного электромобиля «Атом» получил гражданство России

Ведомости

Исполнительный директор стартапа «Кама», занимающегося разработкой российского компактного электромобиля «Атом», Харальд Грюбель получил российское гражданство. Соответствующий указа подписал президента РФ Владимир Путин.

«Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся 16 октября 1967 г. в Германии», – указано в списке принятых в российское гражданство.

Стартап «Кама» был основан в 2021 г. гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным и Рубеном Варданяном (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане). Они же стали первыми инвесторами, вложив в него по 360 млн руб. Гендиректором «Камы» стал бывший менеджер блока развития перспективных проектов «Камаза» Игорь Поваразднюк. В команду компании в должности исполнительного директора также вошел бывший вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Харальд Грюбель. Основной проект стартапа – разработка отечественного компактного (до 4 м в длину) электрокара «Атом» на модульной платформе, производство намечалось на 2025 г. В 2022 г. в стартап вложилась структура «Росатома» «Рэнера» – отраслевой интегратор в области систем накопления энергии. Сейчас «Кама» проводит испытания собственной платформы на функциональных прототипах, рассказал представитель этой компании. Запуск серийного производства «Атомов» на столичном заводе «Москвич» планируется в середине 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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