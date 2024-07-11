Разработчик компактного электромобиля «Атом» получил гражданство России
Исполнительный директор стартапа «Кама», занимающегося разработкой российского компактного электромобиля «Атом», Харальд Грюбель получил российское гражданство. Соответствующий указа подписал президента РФ Владимир Путин.
«Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся 16 октября 1967 г. в Германии», – указано в списке принятых в российское гражданство.
Стартап «Кама» был основан в 2021 г. гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным и Рубеном Варданяном (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане). Они же стали первыми инвесторами, вложив в него по 360 млн руб. Гендиректором «Камы» стал бывший менеджер блока развития перспективных проектов «Камаза» Игорь Поваразднюк. В команду компании в должности исполнительного директора также вошел бывший вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Харальд Грюбель. Основной проект стартапа – разработка отечественного компактного (до 4 м в длину) электрокара «Атом» на модульной платформе, производство намечалось на 2025 г. В 2022 г. в стартап вложилась структура «Росатома» «Рэнера» – отраслевой интегратор в области систем накопления энергии. Сейчас «Кама» проводит испытания собственной платформы на функциональных прототипах, рассказал представитель этой компании. Запуск серийного производства «Атомов» на столичном заводе «Москвич» планируется в середине 2025 г.