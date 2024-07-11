Разработчик компактного электромобиля «Атом» получил гражданство России

Стартап «Кама» был основан в 2021 г. гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным и Рубеном Варданяном (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане). Они же стали первыми инвесторами, вложив в него по 360 млн руб. Гендиректором «Камы» стал бывший менеджер блока развития перспективных проектов «Камаза» Игорь Поваразднюк. В команду компании в должности исполнительного директора также вошел бывший вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Харальд Грюбель. Основной проект стартапа – разработка отечественного компактного (до 4 м в длину) электрокара «Атом» на модульной платформе, производство намечалось на 2025 г. В 2022 г. в стартап вложилась структура «Росатома» «Рэнера» – отраслевой интегратор в области систем накопления энергии. Сейчас «Кама» проводит испытания собственной платформы на функциональных прототипах, рассказал представитель этой компании. Запуск серийного производства «Атомов» на столичном заводе «Москвич» планируется в середине 2025 г.