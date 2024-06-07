«Элемент» начнет производить комплектующие для «Атомов»Группа будет делать для электромобилей электронику на основе карбида кремния
ГК «Элемент» начнет поставлять электронику для российского электромобиля «Атом», разработку которого ведет компания «Кама». В планах компаний – наладить совместную разработку электронной компонентной базы (ЭКБ) широкого применения для электромобилей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Элемента». Представитель «Камы» подтвердил планы по сотрудничеству.
У «Элемента» уже есть линейка электронных компонентов для автопрома (различные микросхемы), которые производятся на принадлежащем ГК зеленоградском заводе «Микрон». Для «Атома» список компонентов будет расширен за счет разработок «Элемента» в части силовой электроники на основе карбида кремния, таких как транзисторы, силовые диоды, силовые модули и преобразователи. Эти устройства используются в управлении электродвигателем и зарядной инфраструктуре.