Украинским спортсменам позволили не приветствовать россиян на Олимпиаде
Украинские атлеты не будут приветствовать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.
«Мы договорились с международными федерациями по тем видам спорта, где необходимо приветствовать соперника при встрече или после соревнования, что мы <...> не жмем руки россиянам», – отметил Гутцайт (цитата по «РИА Новости»).
Как отмечает агентство, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в ответ на высказывание Гутцайта заявила, что российским атлетам «плевать, будут с ними здороваться украинские или нет».
27 июля 2023 г. украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. После завершения поединка, в котором победила украинка, российская спортсменка подошла к ней, чтобы пожать руку, но Харлан направила в сторону Смирновой саблю.
Вскоре дисквалификация в отношении Харлан была отменена. Международная федерация фехтования (FIE) признала действия украинки «добросовестными», так как на соревнованиях действовал протокол по борьбе с коронавирусом. Тогда же в федерации заявили о намерении заменить прощальное рукопожатие «дальним салютом», писала La Repubblica. Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил Харлан лицензию на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже.