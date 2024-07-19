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Украинским спортсменам позволили не приветствовать россиян на Олимпиаде

Ведомости

Украинские атлеты не будут приветствовать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.

«Мы договорились с международными федерациями по тем видам спорта, где необходимо приветствовать соперника при встрече или после соревнования, что мы <...> не жмем руки россиянам», – отметил Гутцайт (цитата по «РИА Новости»).

Как отмечает агентство, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в ответ на высказывание Гутцайта заявила, что российским атлетам «плевать, будут с ними здороваться украинские или нет».

На летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов из России.

27 июля 2023 г. украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. После завершения поединка, в котором победила украинка, российская спортсменка подошла к ней, чтобы пожать руку, но Харлан направила в сторону Смирновой саблю.

Вскоре дисквалификация в отношении Харлан была отменена. Международная федерация фехтования (FIE) признала действия украинки «добросовестными», так как на соревнованиях действовал протокол по борьбе с коронавирусом. Тогда же в федерации заявили о намерении заменить прощальное рукопожатие «дальним салютом», писала La Repubblica. Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил Харлан лицензию на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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