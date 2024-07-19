Украинским спортсменам позволили не приветствовать россиян на Олимпиаде

27 июля 2023 г. украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. После завершения поединка, в котором победила украинка, российская спортсменка подошла к ней, чтобы пожать руку, но Харлан направила в сторону Смирновой саблю.