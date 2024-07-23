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Пострадавшие из-за теракта в «Крокусе» подали иск к «Ингосстраху»

Ведомости

В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус сити холл» во время теракта, а также от родственников погибших во время трагедии к страховой компании «Ингосстрах». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах», – пояснила пресс-служба.

Вопрос о принятии иска судом пока не решен.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар, который охватил площадь около 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

Здание пострадавшего «Крокуса» было застраховано «Ингосстрахом». Компания в конце марта обещала выполнить свои обязательства перед клиентами, сообщал «Ведомостям» представитель страховщика. Ответственность собственников «Крокуса» перед посетителями была также застрахована в «Ингосстрахе», говорили «Ведомостям» источники.

19 июля «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы сообщило, что срок предварительного следствия продлен до 22 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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