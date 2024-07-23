Пострадавшие из-за теракта в «Крокусе» подали иск к «Ингосстраху»
В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус сити холл» во время теракта, а также от родственников погибших во время трагедии к страховой компании «Ингосстрах». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах», – пояснила пресс-служба.
Вопрос о принятии иска судом пока не решен.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар, который охватил площадь около 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.
Здание пострадавшего «Крокуса» было застраховано «Ингосстрахом». Компания в конце марта обещала выполнить свои обязательства перед клиентами, сообщал «Ведомостям» представитель страховщика. Ответственность собственников «Крокуса» перед посетителями была также застрахована в «Ингосстрахе», говорили «Ведомостям» источники.
19 июля «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы сообщило, что срок предварительного следствия продлен до 22 сентября.