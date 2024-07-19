Срок следствия по делу о теракте в «Крокус сити холле» продлен до 22 сентября
Срок следствия по делу о теракте в «Крокус сити холле» продлен до 22 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Срок предварительного следствия продлен <…> до 22 сентября 2024 г.», – говорится в тексте документа.
Теракт произошел в подмосковном «Крокус сити холле» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.
Площадь пожара составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. Некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале якобы не сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала штатно. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади. 6 апреля сообщалось, что в «Крокусе» во время пожара не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.