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Срок следствия по делу о теракте в «Крокус сити холле» продлен до 22 сентября

Ведомости

Срок следствия по делу о теракте в «Крокус сити холле» продлен до 22 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Срок предварительного следствия продлен <…> до 22 сентября 2024 г.», – говорится в тексте документа.

Теракт произошел в подмосковном «Крокус сити холле» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.

Площадь пожара составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. Некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале якобы не сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала штатно. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади. 6 апреля сообщалось, что в «Крокусе» во время пожара не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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