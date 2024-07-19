Срок следствия по делу о теракте в «Крокус сити холле» продлен до 22 сентября

Площадь пожара составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. Некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале якобы не сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала штатно. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади. 6 апреля сообщалось, что в «Крокусе» во время пожара не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.