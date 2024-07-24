Начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для айтишников
Открылся прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы, он продлится до 6 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Подать заявление IT-специалисты могут через «Госуслуги». После этого работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в личном кабинете, а затем отправить информацию в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.
В Минобороны данные поступят до 31 августа. Решение об отсрочке будет принято с 1 октября по 31 декабря.
На отсрочку могут претендовать россияне от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору. Также у них должно быть высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный кабмином. В IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва, но это требование не относится к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.
В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что Минцифры готовит сразу три инициативы, позволяющие получить айтишникам отсрочку от срочной службы. В частности, ведомство предлагает предоставлять отсрочку специалистам не только с высшим, но и со средним образованием, а также расширить список специальностей и повысить возраст, при котором дается отсрочка, до 30 лет.
В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин увеличил предельный возраст отсрочки от армии для IT-специалистов с 27 до 30 лет. В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что правительство прорабатывает возможность расширения категорий айтишников для получения отсрочки, в частности, обсуждается требование об обязательном наличии высшего образования.