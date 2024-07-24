Начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для айтишников

На отсрочку могут претендовать россияне от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору. Также у них должно быть высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный кабмином. В IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва, но это требование не относится к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.