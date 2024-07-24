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Начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для айтишников

Ведомости

Открылся прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы, он продлится до 6 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Подать заявление IT-специалисты могут через «Госуслуги». После этого работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в личном кабинете, а затем отправить информацию в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.

В Минобороны данные поступят до 31 августа. Решение об отсрочке будет принято с 1 октября по 31 декабря.

На отсрочку могут претендовать россияне от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору. Также у них должно быть высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный кабмином. В IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва, но это требование не относится к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что Минцифры готовит сразу три инициативы, позволяющие получить айтишникам отсрочку от срочной службы. В частности, ведомство предлагает предоставлять отсрочку специалистам не только с высшим, но и со средним образованием, а также расширить список специальностей и повысить возраст, при котором дается отсрочка, до 30 лет.

В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин увеличил предельный возраст отсрочки от армии для IT-специалистов с 27 до 30 лет. В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что правительство прорабатывает возможность расширения категорий айтишников для получения отсрочки, в частности, обсуждается требование об обязательном наличии высшего образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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