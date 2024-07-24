Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Песков высказался в пользу запрета ношения никабов из соображений безопасности

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал мнение о запрете ношения никабов из соображений безопасности. В пользу ограничения он высказался на фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», – отметил Песков (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, нужно уважать все традиции и обычаи мусульман, но и мусульмане должны уважать все обычаи и традиции женщин, живущих в регионах РФ.

Вопрос запрета на ношение никаба обсуждается на федеральном уровне с весны 2024 г. Соответствующий законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Против никабов также высказывались глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ поддержит предложение в том случае, если «официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», сообщал 24 мая его зампред Ильдар Аляутдинов.

После случившихся в июне терактов в Дербенте и Махачкале против никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе. 4 июля аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.

19 июля компания Russian Field опубликовала опрос, согласно которому большинство россиян (66%) готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах.

5 июля Песков заявлял, что в Кремле не ведется дискуссий на тему запрета никабов.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных