Песков высказался в пользу запрета ношения никабов из соображений безопасности

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», – отметил Песков (цитата по ТАСС).