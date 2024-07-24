Песков высказался в пользу запрета ношения никабов из соображений безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал мнение о запрете ношения никабов из соображений безопасности. В пользу ограничения он высказался на фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».
«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», – отметил Песков (цитата по ТАСС).
По словам Пескова, нужно уважать все традиции и обычаи мусульман, но и мусульмане должны уважать все обычаи и традиции женщин, живущих в регионах РФ.
Вопрос запрета на ношение никаба обсуждается на федеральном уровне с весны 2024 г. Соответствующий законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Против никабов также высказывались глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ поддержит предложение в том случае, если «официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», сообщал 24 мая его зампред Ильдар Аляутдинов.
После случившихся в июне терактов в Дербенте и Махачкале против никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе. 4 июля аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.
19 июля компания Russian Field опубликовала опрос, согласно которому большинство россиян (66%) готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах.