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Дума приняла в первом чтении проект о безопасности на зрелищных мероприятиях

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который определит особенности обеспечения общественного порядка и безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий. Документ был разработан после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в марте этого года.

Законопроект группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы 24 апреля. Среди авторов – первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Изменения предлагается внести в закон об основах законодательства РФ о культуре.

В соответствии с поправками, за 30 дней до зрелищного мероприятия его организатор обязан будет уведомить высший исполнительный орган региона, муниципалитет, территориальный орган МВД о месте, дате, времени проведения, тематике мероприятия и количестве участников. Кроме того, в закон об основах законодательства о культуре предложено включить положение об обязанности организатора провести эвакуацию посетителей зрелищного мероприятия в случае угрозы. 

В пояснительной записке говорится, что «массовое совместное пребывание людей представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан», и в качестве примера упоминается теракт в «Крокусе» 22 марта. Тогда вооруженные мужчины открыли стрельбу по людям перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар. В результате трагедии погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители преступления и их пособники были задержаны и арестованы, большинство из них – граждане Таджикистана.

После трагедии некоторые политики выступили с предложениями об ужесточении законодательства в сфере нелегальной миграции и терроризма, а также об отмене моратория на смертную казнь. Кроме того, депутаты Госдумы вернулись к обсуждению обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей, сообщали «Ведомостям» глава комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков и заместитель председателя комитета Олег Савченко. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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