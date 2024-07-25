Дума приняла в первом чтении проект о безопасности на зрелищных мероприятиях
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который определит особенности обеспечения общественного порядка и безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий. Документ был разработан после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в марте этого года.
Законопроект группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы 24 апреля. Среди авторов – первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Изменения предлагается внести в закон об основах законодательства РФ о культуре.
В соответствии с поправками, за 30 дней до зрелищного мероприятия его организатор обязан будет уведомить высший исполнительный орган региона, муниципалитет, территориальный орган МВД о месте, дате, времени проведения, тематике мероприятия и количестве участников. Кроме того, в закон об основах законодательства о культуре предложено включить положение об обязанности организатора провести эвакуацию посетителей зрелищного мероприятия в случае угрозы.
В пояснительной записке говорится, что «массовое совместное пребывание людей представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан», и в качестве примера упоминается теракт в «Крокусе» 22 марта. Тогда вооруженные мужчины открыли стрельбу по людям перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар. В результате трагедии погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители преступления и их пособники были задержаны и арестованы, большинство из них – граждане Таджикистана.
После трагедии некоторые политики выступили с предложениями об ужесточении законодательства в сфере нелегальной миграции и терроризма, а также об отмене моратория на смертную казнь. Кроме того, депутаты Госдумы вернулись к обсуждению обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей, сообщали «Ведомостям» глава комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков и заместитель председателя комитета Олег Савченко.