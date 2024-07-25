Дума приняла в первом чтении проект о безопасности на зрелищных мероприятиях

В пояснительной записке говорится, что «массовое совместное пребывание людей представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан», и в качестве примера упоминается теракт в «Крокусе» 22 марта. Тогда вооруженные мужчины открыли стрельбу по людям перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар. В результате трагедии погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители преступления и их пособники были задержаны и арестованы, большинство из них – граждане Таджикистана.