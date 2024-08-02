Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды наркотиков

Соотвествующие законопроекты внесли в Госдуму в марте прошлого года. Изменения предлагаются в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 г. Согласно закону УК РФ будет дополнен новой ст. 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Она будет распространяться на случаи, когда пропаганда велась в интернете лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние дважды в течение года, или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Санкция по статье предусматривает штраф до 300 000 руб., либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок. Инициативу приняли 23 июля.