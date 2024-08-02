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Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды наркотиков

Ведомости

Совет Федерации одобрил запрет пропаганды наркотических средств, растений, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров через средства массовой информации, в том числе в интернете.

Сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров пояснил, что вводимые запреты не применяются к произведениям литературы и искусства, к специализированным научным и учебным изданиям, к материалам административных и уголовных дел, если это оправдано жанром и реализацией профессиональных полномочий.

Помимо этого, произведения литературы и искусства, кроме обнародованных до 1 августа 1990 г., должны будут соответственно маркироваться.

Соотвествующие законопроекты внесли в Госдуму в марте прошлого года. Изменения предлагаются в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 г. Согласно закону УК РФ будет дополнен новой ст. 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Она будет распространяться на случаи, когда пропаганда велась в интернете лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние дважды в течение года, или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Санкция по статье предусматривает штраф до 300 000 руб., либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок. Инициативу приняли 23 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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