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Врио начальника ростовского СИЗО уволен после случая с захватом заложников

Ведомости

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева, который являлся временно исполняющим обязанности начальника СИЗО №1, где в июне заключенные захватили заложников. Об этом пишет «РИА Новости» и ТАСС со ссылками на источники в правоохранительных органах региона.

Происшествие в СИЗО случилось утром 16 июня. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации этих арестантов, заложники были освобождены и не пострадали.

Следственный комитет России по региону возбудил дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), в изоляторе прошли обыски. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в СИЗО были выявлены многочисленные нарушения. По ее словам, он был переполнен и испытывал нехватку персонала, в изоляторе находились сотни обвиняемых по «террористическим» делам, которые рассматривал гарнизонный военный суд.

По данным «РИА Новости», трудовой контракт с Заболотневым уже расторгнут. ТАСС также сообщает, что в отношении бывшего врио начальника СИЗО возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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