Врио начальника ростовского СИЗО уволен после случая с захватом заложников

Следственный комитет России по региону возбудил дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), в изоляторе прошли обыски. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в СИЗО были выявлены многочисленные нарушения. По ее словам, он был переполнен и испытывал нехватку персонала, в изоляторе находились сотни обвиняемых по «террористическим» делам, которые рассматривал гарнизонный военный суд.