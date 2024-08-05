Врио начальника ростовского СИЗО уволен после случая с захватом заложников
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева, который являлся временно исполняющим обязанности начальника СИЗО №1, где в июне заключенные захватили заложников. Об этом пишет «РИА Новости» и ТАСС со ссылками на источники в правоохранительных органах региона.
Происшествие в СИЗО случилось утром 16 июня. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации этих арестантов, заложники были освобождены и не пострадали.
Следственный комитет России по региону возбудил дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), в изоляторе прошли обыски. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в СИЗО были выявлены многочисленные нарушения. По ее словам, он был переполнен и испытывал нехватку персонала, в изоляторе находились сотни обвиняемых по «террористическим» делам, которые рассматривал гарнизонный военный суд.