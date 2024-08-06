Поток трудовых мигрантов из Таджикистана снизился на 15% в первом полугодии
С января по июнь 2024 г. поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию сократился на 15%, составив около 387 000 человек. Об этом сообщает Министерство труда республики.
Всего в первом полугодии текущего года количество трудовых мигрантов, выехавших за границу, составило 392 805 человек, тогда как за аналогичный период 2023 г. – 467 247, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 314 052 мужчины и 78 753 женщины, что соответственно на 17% и 12% меньше. Из общего количества трудовых мигрантов 386 987 человек направились в Российскую Федерацию.
Число возвратившихся трудовых мигрантов за этот период составило 324 065 человек, что на 3% больше.
Как рассказывала ТАСС министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода, за первое полугодие из РФ выдворили 17 134 человек, что больше, чем за весь 2023 г.
28 июня председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику России. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого». Обеспокоенность Бастрыкина мигрантами вызвана в первую очередь жалобами граждан, а также статистическими данными за прошлый год.