Поток трудовых мигрантов из Таджикистана снизился на 15% в первом полугодии

Всего в первом полугодии текущего года количество трудовых мигрантов, выехавших за границу, составило 392 805 человек, тогда как за аналогичный период 2023 г. – 467 247, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 314 052 мужчины и 78 753 женщины, что соответственно на 17% и 12% меньше. Из общего количества трудовых мигрантов 386 987 человек направились в Российскую Федерацию.