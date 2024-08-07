Собянин заявил о готовности Москвы принять на лечение раненных в Курской области
Медицинские учреждения Москвы готовы принять на лечение жителей Курской области, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Готовы принять на лечение пострадавших в Москве», – написал он в своем Telegram-канале. Собянин также выразил слова поддержки жителям Курской области и подчеркнул, что подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы.
Кроме того, Собянин пообещал направить в Курскую область московских врачей для помощи в лечении пострадавших.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. По данным Минобороны за тот день, численность группировки украинских войск составляла до 300 человек, были задействованы танки и боевые бронированные машины. Атаки ВСУ продолжаются в течение суток.
Врио губернатора Курской области доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину. Глава государства пообещал, что поддержка региону будет оказана по всем направлениям. Помощь жителям Курской области также предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей. Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией».