Суд продлил домашний арест блогеру Портнягину
Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Об этом пишет ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Портнягину срок домашнего ареста до 10 октября», – зачитала решение судья.
Портнягин был задержан в апреле 2024 г. Блогера и его супругу Екатерину Портнягину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.
Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 10 июня. Позже арест был продлен до 10 августа.
6 августа пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила, что Екатерина Портнягина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы. В отношении Портнягиной была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября.