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Суд продлил домашний арест блогеру Портнягину

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Об этом пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Портнягину срок домашнего ареста до 10 октября», – зачитала решение судья.

Портнягин был задержан в апреле 2024 г. Блогера и его супругу Екатерину Портнягину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.

Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 10 июня. Позже арест был продлен до 10 августа.

6 августа пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила, что Екатерина Портнягина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы. В отношении Портнягиной была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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