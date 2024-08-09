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Суд оштрафовал актера Артура Смольянинова на 48 000 рублей

Ведомости

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иноагентом) за публикацию материалов без маркировки иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Смольянинов признан виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 48 000 руб.

Смольянинов неоднократно критиковал проведение российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и оштрафовал на 30 000 руб.

6 января 2023 г. Смольянинов заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После этого высказывания глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес имя актера в реестр иноагентов. В мае прошлого года Росфинмониторинг также добавил Смольянинова в перечень террористов и экстремистов.

Артур Смольянинов — российский актер театра и кино. На его счету более 80 ролей. Он снимался в фильмах «9 рота», «Елки», «Калашников», а также в сериалах «Волк», «За час до рассвета» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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