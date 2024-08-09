Суд оштрафовал актера Артура Смольянинова на 48 000 рублей

6 января 2023 г. Смольянинов заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После этого высказывания глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес имя актера в реестр иноагентов. В мае прошлого года Росфинмониторинг также добавил Смольянинова в перечень террористов и экстремистов.