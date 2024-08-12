Замминистра энергетики Украины задержан по делу о получении взятки $500 000
Заместитель министра энергетики Украины был задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в размере $500 000, сообщается в Telegram-канале службы безопасности страны (СБУ). По данным украинского издания «Страна.ua», речь идет об Александре Хейле.
СБУ утверждает, что чиновник был задержан при содействии его руководителя – министра энергетики Украины Германа Галущенко. Имя фигуранта служба не уточнила.
По версии СБУ, представители угольной отрасли обратились к замминистра для получения разрешения на эвакуацию оборудования с государственной шахты на Покровском направлении. В обязанности чиновника входило сохранение этой техники, но он потребовал деньги за ее вывоз и передачу в пользование руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна.
Для получения взятки замминистра привлек троих сообщников, но все четверо были задержаны после получения части средств. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Украинские СМИ, в частности «Страна.ua», писали, что задержан был замминистра Хейл. Позже представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что Хейл уволен с должности.
В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе в конгресс США заявил, что на Украине сохраняется высокий уровень коррупции, а также наблюдается завышение затрат на закупки в министерстве обороны. В том числе речь о закупке летальных средств, так как прозрачность процесса ограничена из-за его секретности. По словам Сторча, этому способствует продолжающийся конфликт с Россией.