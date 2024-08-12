Замминистра энергетики Украины задержан по делу о получении взятки $500 000

В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе в конгресс США заявил, что на Украине сохраняется высокий уровень коррупции, а также наблюдается завышение затрат на закупки в министерстве обороны. В том числе речь о закупке летальных средств, так как прозрачность процесса ограничена из-за его секретности. По словам Сторча, этому способствует продолжающийся конфликт с Россией.