В Большесолдатском районе Курской области начали принимать заявки на эвакуацию
Администрация Большесолдатского района Курской области собирает заявки на добровольную эвакуацию населения. Об этом заявил глава района Владимир Зайцев.
«Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», – уточнил Зайцев.
Он добавил, что 12 августа такие заявки не поступали, но людей в районе осталось много. Глава муниципалитета попросил проинформировать его о нуждах населения и пообещал помочь всем, кто попросит.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа. На четвертый день боевых действий обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России.
Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал 10 августа официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, ранен 121.