Одна из главных больниц Газы прекратит работу из-за нехватки топлива
Одна из главных больниц на севере сектора Газа «Аль-Ауда» прекратит работу из-за нехватки топлива для электрогенераторов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора медучреждения Мохамеда Салеха.
По словам Салеха, больница прекратит работу в течение 24 часов, если медучреждение не обеспечат топливом для работы электрогенераторов. Он сообщил, что нехватка топлива, персонала и медикаментов вынуждает врачей откладывать почти половину операций.
«Если топливо не будет доставлено в ближайшее время, у пациентов разовьются гангрена и воспаление. В итоге им либо будут ампутированы конечности, либо они погибнут. Также под угрозой и процедуры родоразрешения при помощи кесарева сечения», – сказал он (цитата по ТАСС). Салех добавил, что дефицит топлива также наблюдается в больнице «Камаль Адван» на севере Газы. Она тоже может прекратить работу в течение суток.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.