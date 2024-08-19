Одна из главных больниц Газы прекратит работу из-за нехватки топлива

«Если топливо не будет доставлено в ближайшее время, у пациентов разовьются гангрена и воспаление. В итоге им либо будут ампутированы конечности, либо они погибнут. Также под угрозой и процедуры родоразрешения при помощи кесарева сечения», – сказал он (цитата по ТАСС). Салех добавил, что дефицит топлива также наблюдается в больнице «Камаль Адван» на севере Газы. Она тоже может прекратить работу в течение суток.