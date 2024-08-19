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Одна из главных больниц Газы прекратит работу из-за нехватки топлива

Ведомости

Одна из главных больниц на севере сектора Газа «Аль-Ауда» прекратит работу из-за нехватки топлива для электрогенераторов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора медучреждения Мохамеда Салеха.

По словам Салеха, больница прекратит работу в течение 24 часов, если медучреждение не обеспечат топливом для работы электрогенераторов. Он сообщил, что нехватка топлива, персонала и медикаментов вынуждает врачей откладывать почти половину операций.

«Если топливо не будет доставлено в ближайшее время, у пациентов разовьются гангрена и воспаление. В итоге им либо будут ампутированы конечности, либо они погибнут. Также под угрозой и процедуры родоразрешения при помощи кесарева сечения», – сказал он (цитата по ТАСС). Салех добавил, что дефицит топлива также наблюдается в больнице «Камаль Адван» на севере Газы. Она тоже может прекратить работу в течение суток.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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