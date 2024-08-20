СК требует продлить срок ареста соучастникам нападения на «Крокус»

19 августа Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокус сити холле». До 22 ноября в СИЗО останутся Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои и Мухаммад Шарипзоды. Им вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Все упомянутые фигуранты уголовного дела внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.