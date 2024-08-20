СК требует продлить срок ареста соучастникам нападения на «Крокус»
СК требует продлить арест четырем соучастникам нападения на подмосковный ТЦ «Крокус сити холл», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.
«В суд поступило ходатайство следствия о продлении ареста четверым обвиняемым в теракте в концертном зале "Крокус сити холл"», – сообщили в пресс-службе.
Как утверждает агентство, среди тех, кого доставили в суд, – трое членов семьи Исломовых: Аминчон, Диловар, Исроил, а также Алишер Касимов. Как утверждает следствие, Исломовы продали исполнителям теракта машину, а Касимов предоставил им жилье.
19 августа Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокус сити холле». До 22 ноября в СИЗО останутся Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои и Мухаммад Шарипзоды. Им вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Все упомянутые фигуранты уголовного дела внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.