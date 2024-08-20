В ГД предложили Генпрокуратуре запретить любую деятельность DW и British Council
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил Генпрокуратуре запретить любую деятельность медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в РФ) и British Council на территории страны.
«В пакет на «выдворение» предлагаем включить среди прочих Британский совет (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность, и медиакорпорацию «Немецкая волна» (Deutsche Welle)», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пискарева, DW «штампует информационных диверсантов» из российских журналистов, а также проводит антироссийские медийные акции. Он предложил заблокировать счета организаций, закрыть отделения и филиалы, а также запретить распространять информационные материалы. Пискарев добавил, что для тех, кто будет налаживать сотрудничество с DW и British Council, будет предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов, в конце марта 2022 г. Ведомство сообщило, что решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. До признания медиакорпорации иноагентом Германия запретила вещание RT DE на территории страны.