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В ГД предложили Генпрокуратуре запретить любую деятельность DW и British Council

Ведомости

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил Генпрокуратуре запретить любую деятельность медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в РФ) и British Council на территории страны.

«В пакет на «выдворение» предлагаем включить среди прочих Британский совет (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность, и медиакорпорацию «Немецкая волна» (Deutsche Welle)», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пискарева, DW «штампует информационных диверсантов» из российских журналистов, а также проводит антироссийские медийные акции. Он предложил заблокировать счета организаций, закрыть отделения и филиалы, а также запретить распространять информационные материалы. Пискарев добавил, что для тех, кто будет налаживать сотрудничество с DW и British Council, будет предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов, в конце марта 2022 г. Ведомство сообщило, что решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. До признания медиакорпорации иноагентом Германия запретила вещание RT DE на территории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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