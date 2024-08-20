В ГД предложили Генпрокуратуре запретить любую деятельность DW и British Council

По словам Пискарева, DW «штампует информационных диверсантов» из российских журналистов, а также проводит антироссийские медийные акции. Он предложил заблокировать счета организаций, закрыть отделения и филиалы, а также запретить распространять информационные материалы. Пискарев добавил, что для тех, кто будет налаживать сотрудничество с DW и British Council, будет предусмотрена административная и уголовная ответственность.