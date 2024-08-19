Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Джорджа Клуни
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность «Фонда Клуни за справедливость», сообщает пресс-служба ведомства.
«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России», – говорится в сообщении. По информации прокуратуры, фонд поддерживает участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.
Согласно сообщению ведомства, фонд продвигает инициативы уголовного преследования руководства России, а также публично тиражирует негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и неправительственных организациях.
Президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях в 2015 г. Согласно документу, к ним относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государству и основам конституционного строя. 8 августа глава государства подписал другой закон, который разрешает признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.
16 августа Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России». По данным прокуратуры, НПО была создана по инициативе бывших муниципальных депутатов, которые уехали за границу после начала спецоперации и являются «резидентами с немецкой "пропиской"». Депутаты распространяют ложные данные о работе органов госвласти России и занимаются поддержкой экстремистских объединений.