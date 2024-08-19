Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Джорджа Клуни

16 августа Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России». По данным прокуратуры, НПО была создана по инициативе бывших муниципальных депутатов, которые уехали за границу после начала спецоперации и являются «резидентами с немецкой "пропиской"». Депутаты распространяют ложные данные о работе органов госвласти России и занимаются поддержкой экстремистских объединений.