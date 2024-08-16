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Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО «Депутаты мирной России»

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации (НПО) «Депутаты Мирной России» (Германия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным генпрокуратуры, НПО была создана по инициативе бывших муниципальных депутатов, которые уехали за границу после начала спецоперации и являются «резидентами с немецкой "пропиской"». Они выступают на политических конференциях и антироссийских собраниях в Германии, распространяют ложные данные о работе органов госвласти России, занимаются поддержкой экстремистских объединений.

«На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского Союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации», – отмечает пресс-служба.

1 августа Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Руси сидящей» – четырех иностранных НПО, функционирующих под общим руководством.

23 июля Госдума приняла закон о расширении категорий нежелательных организаций, согласно которому таковыми в России смогут признать не только зарубежные НПО, но и любые другие, если их учредителями или участниками являются зарубежные госорганы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях в 2015 г. Согласно документу, к ним относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государству и основам конституционного строя.

Три года спустя российский лидер подписал закон, позволяющий признавать деятельность НПО на территории РФ нежелательной за вмешательство в выборы. В 2021 г. россиянам также запретили участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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