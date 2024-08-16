Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО «Депутаты мирной России»

По данным генпрокуратуры, НПО была создана по инициативе бывших муниципальных депутатов, которые уехали за границу после начала спецоперации и являются «резидентами с немецкой "пропиской"». Они выступают на политических конференциях и антироссийских собраниях в Германии, распространяют ложные данные о работе органов госвласти России, занимаются поддержкой экстремистских объединений.