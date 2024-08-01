Генпрокуратура признала нежелательной «Русь сидящую»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность «Руси сидящей», сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет о четырех иностранных НПО, функционирующих под общим руководством.
По данным ведомства чешская неправительственная организация Za vaši a naši svobodu, z. s. на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям ВСУ для приобретения автомобилей, БПЛА, одежды и прочего.
Немецкой Russland hinter gittern e.V. (юрлицо фонда «Русь сидящая», который признан иностранным агентом) вменяется регулярная публикация новостей, демонизирующих образ России, и попытки переписывания истории.
MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) (Германия, признана иностранным агентом) распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации.
Чешское НПО Kulturus, z. s., считают в Генпрокуратуре, ежегодно проводит антироссийские мероприятия с участием членов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
23 июля Госдума приняла закон о расширении категорий нежелательных организаций. Согласно нововведению, нежелательными в России смогут признать не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, если их учредителями или участниками являются зарубежные госорганы.
В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях. Согласно закону, к таковым относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя.
Спустя три года Путин подписал закон, позволяющий признавать деятельность НПО на территории РФ нежелательной за вмешательство в выборы. В 2021 г. гражданам России также запретили участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами РФ.