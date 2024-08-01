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Генпрокуратура признала нежелательной «Русь сидящую»

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность «Руси сидящей», сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уточняется, что речь идет о четырех иностранных НПО, функционирующих под общим руководством.

По данным ведомства чешская неправительственная организация Za vaši a naši svobodu, z. s. на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям ВСУ для приобретения автомобилей, БПЛА, одежды и прочего.

Немецкой Russland hinter gittern e.V. (юрлицо фонда «Русь сидящая», который признан иностранным агентом) вменяется регулярная публикация новостей, демонизирующих образ России, и попытки переписывания истории.

MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) (Германия, признана иностранным агентом) распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации.

Чешское НПО Kulturus, z. s., считают в Генпрокуратуре, ежегодно проводит антироссийские мероприятия с участием членов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

23 июля Госдума приняла закон о расширении категорий нежелательных организаций. Согласно нововведению, нежелательными в России смогут признать не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, если их учредителями или участниками являются зарубежные госорганы.

В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях. Согласно закону, к таковым относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя.

Спустя три года Путин подписал закон, позволяющий признавать деятельность НПО на территории РФ нежелательной за вмешательство в выборы. В 2021 г. гражданам России также запретили участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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