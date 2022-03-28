Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

В ответ Россия потребовала закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве. 4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта из-за ограничения работы телерадиокомпании. МИД заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом и составить перечень представителей Германии, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.