Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции включило немецкое издание Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте министерства.
«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении.
2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE вещать в стране. Решение касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, эфиров через мобильное приложение и платформу Odysee. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.
В ответ Россия потребовала закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве. 4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта из-за ограничения работы телерадиокомпании. МИД заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом и составить перечень представителей Германии, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
15 февраля президент России Владимир Путин заявил после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем о договоренности подумать над решением проблем с работой Deutsche Welle в России и телеканала RT DE в Германии.