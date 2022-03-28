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Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции включило немецкое издание Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте министерства.

«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении.

2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE вещать в стране. Решение касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, эфиров через мобильное приложение и платформу Odysee. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.

В ответ Россия потребовала закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве. 4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта из-за ограничения работы телерадиокомпании. МИД заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом и составить перечень представителей Германии, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.

15 февраля президент России Владимир Путин заявил после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем о договоренности подумать над решением проблем с работой Deutsche Welle в России и телеканала RT DE в Германии.

Ранее по теме: Путин пообещал подумать над решением проблем с работой Deutsche Welle и RT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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