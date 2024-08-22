Образовательные учреждения России проведут тренировочные учения 27 августа
Все образовательные учреждения в России проведут тренировочные учения 27 августа, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы уделяем большое внимание безопасности. 27 августа совместно с МЧС проведем большие тренировочные единые учения для всех образовательных учреждений», – сказал он.
До этого Кравцов также сообщил, что 114 школ в приграничных регионах переведены на дистанционный формат. Для обеспечения образовательного процесса Минпросвещения совместно с Минцифры создали государственную информационную систему.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и украинских подразделений. Там, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Кроме того, в Курской и Белгородской областях действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.