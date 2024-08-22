Образовательные учреждения России проведут тренировочные учения 27 августа

С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и украинских подразделений. Там, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Кроме того, в Курской и Белгородской областях действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.