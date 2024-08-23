Защита обжаловала решение о продлении ареста Блиновской
Защита обжаловала решение суда о продлении срока содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Об этом ТАСС заявила ее адвокат Наталия Сальникова.
«Я подала апелляцию на решение о продлении срока содержания под стражей Блиновской. Ее позже рассмотрит Мосгорсуд. Это произойдет осенью, не раньше середины сентября», – уточнила адвокат.
14 августа Савеловский суд Москвы продлил срок ареста Блиновской на полгода. Слушание прошло в закрытом режиме. Мера пресечения оставлена без изменений – в виде заключения под стражу. Срок содержания установлен до 2 февраля 2025 г.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физического лица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По информации прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле прошлого года суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.