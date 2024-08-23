Защита обжаловала решение о продлении ареста Блиновской

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле прошлого года суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.