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Блиновская не выплатила государству около 1,2 млрд рублей долга

Ведомости

Блогер Елена Блиновская не выплатила государству примерно 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на защиту обвиняемой.

Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что долг Блиновской перед налоговой на данный момент составляет менее четверти от всей суммы задолженности. 24 июля сообщалось, что блогер выплатила 230 млн руб. из долга по налогам.

Представляющий интересы Блиновской юрист Иван Морозов говорил, что сумма была сформирована по всем обязательствам блогера перед государством в целом, в нее входят долги, не фигурирующие в уголовном деле Блиновской.

Агентство отметило, что первое заседание по судебному процессу запланировано на 14 августа в Савеловском суде Москвы. Ожидается, что на закрытых предварительных слушаниях будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении блогера.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. Кроме того, Блиновская без ведома гендиректоров двух компаний неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-банк» для перевода денежных средств.

В конце апреля 2023 г. Блиновская была задержана при попытке выехать в Белоруссию. Ее супруга Алексея МВД объявило в розыск. Согласно информации ряда Telegram-каналов, сейчас он может находиться в зоне проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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