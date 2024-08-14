Суд в Москве продлил арест Блиновской на полгода

По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.