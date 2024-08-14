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Суд в Москве продлил арест Блиновской на полгода

Ведомости

Савеловский суд Москвы продлил срок ареста блогера Елены Блиновской на полгода, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы ходатайство защиты Елены Блиновской об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Мера пресечения оставлена без изменений – в виде заключения под стражу. Срок содержания установлен на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 г. Слушание прошло в закрытом режиме.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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