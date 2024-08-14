Суд в Москве продлил арест Блиновской на полгода
Савеловский суд Москвы продлил срок ареста блогера Елены Блиновской на полгода, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы ходатайство защиты Елены Блиновской об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения», – говорится в сообщении.
Мера пресечения оставлена без изменений – в виде заключения под стражу. Срок содержания установлен на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 г. Слушание прошло в закрытом режиме.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.