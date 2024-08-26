Москвич получил условный срок за продажу 7200 пачек поддельных презервативов

В ноябре 2023 г. в Москве изъяли контрафактные лекарства для косметологии на 100 млн руб. По обвинению в сбыте в Московском и других регионах некачественных препаратов были задержаны четыре человека, им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ. По данным СК, лекарственные средства обвиняемые покупали за границей и ввозили в Россию. В интернет-магазинах препарат стоил от 2500 до 25 000 руб.