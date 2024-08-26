Москвич получил условный срок за продажу 7200 пачек поддельных презервативов
Суд приговорил жителя Москвы к четырем годам условно за попытку продажи 7200 пачек поддельных презервативов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Мужчину задержали, когда он пытался продать товары. Москвич полностью признал свою вину в суде.
«РИА Новости» не уточняет, по какой статье было заведено дело против нарушителя. Согласно российскому законодательству, контрацептивы считаются медицинскими изделиями и должны быть сертифицированы. Наказание за продажу фальсифицированных медизделий предусматривает ст. 238.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней – до 12 лет лишения свободы.
В ноябре 2023 г. в Москве изъяли контрафактные лекарства для косметологии на 100 млн руб. По обвинению в сбыте в Московском и других регионах некачественных препаратов были задержаны четыре человека, им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ. По данным СК, лекарственные средства обвиняемые покупали за границей и ввозили в Россию. В интернет-магазинах препарат стоил от 2500 до 25 000 руб.