Роспотребнадзор рекомендовал принять допмеры для предупреждения оспы обезьян

В частности, рекомендуется организовать информационно-методическую работу с врачами всех специальностей по диагностике этого заболевания. Роспотребнадзор также предлагает усилить меры по выявлению лиц с соответствующей симптоматикой, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, и изолировать контактировавших с больными оспой обезьян на три недели.