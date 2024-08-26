Роспотребнадзор рекомендовал принять допмеры для предупреждения оспы обезьян
Роспотребнадзор подготовил перечень мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян. Документ размещен на сайте ведомства.
В частности, рекомендуется организовать информационно-методическую работу с врачами всех специальностей по диагностике этого заболевания. Роспотребнадзор также предлагает усилить меры по выявлению лиц с соответствующей симптоматикой, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, и изолировать контактировавших с больными оспой обезьян на три недели.
Кроме того, рекомендуется принять меры по обеспечению готовности бригад скорой к оказанию медпомощи пациентам с подозрением на оспу обезьян и определить перечень медицинских организаций для приема таких больных. Медперсонал должен быть обеспечен нужными лекарствами и средствами индивидуальной защиты, говорится в документе Роспотребнадзора.
26 августа ведомство сообщило также, что совет главных санитарных врачей ЕАЭС оценивает риск распространения оспы обезьян в странах – членах союза, Таджикистане и Узбекистане как низкий. Все страны Евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе, сказано в пресс-релизе.
14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Это редкое вирусное зоонозное заболевание. Заразиться им можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
16 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «РИА Новости», что научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически закончена, но для доклинических испытаний необходимо финансирование.