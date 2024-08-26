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Роспотребнадзор рекомендовал принять допмеры для предупреждения оспы обезьян

Ведомости

Роспотребнадзор подготовил перечень мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян. Документ размещен на сайте ведомства.

В частности, рекомендуется организовать информационно-методическую работу с врачами всех специальностей по диагностике этого заболевания. Роспотребнадзор также предлагает усилить меры по выявлению лиц с соответствующей симптоматикой, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, и изолировать контактировавших с больными оспой обезьян на три недели.

Кроме того, рекомендуется принять меры по обеспечению готовности бригад скорой к оказанию медпомощи пациентам с подозрением на оспу обезьян и определить перечень медицинских организаций для приема таких больных. Медперсонал должен быть обеспечен нужными лекарствами и средствами индивидуальной защиты, говорится в документе Роспотребнадзора.

26 августа ведомство сообщило также, что совет главных санитарных врачей ЕАЭС оценивает риск распространения оспы обезьян в странах – членах союза, Таджикистане и Узбекистане как низкий. Все страны Евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе, сказано в пресс-релизе.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Это редкое вирусное зоонозное заболевание. Заразиться им можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

16 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «РИА Новости», что научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически закончена, но для доклинических испытаний необходимо финансирование.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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