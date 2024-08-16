Гинцбург: российской вакцине от оспы обезьян нужны доклинические испытания

«Научно-исследовательская работа фактически закончена, и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», – сказал Гинцбург. На доклинические испытания может уйти полгода или семь месяцев, добавил он. При этом сроки их проведения пока неизвестны.