Гинцбург: российской вакцине от оспы обезьян нужны доклинические испытания
Создание вакцины от оспы обезьян в России фактически завершено, теперь необходимо провести доклинические испытания. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «РИА Новости».
«Научно-исследовательская работа фактически закончена, и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», – сказал Гинцбург. На доклинические испытания может уйти полгода или семь месяцев, добавил он. При этом сроки их проведения пока неизвестны.
14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил быстрое распространение нового штамма заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян (mpox) выявлен в Швеции, пострадавший обратился за помощью в районе Стокгольма.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание. Заразиться им можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.