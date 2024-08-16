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Гинцбург: российской вакцине от оспы обезьян нужны доклинические испытания

Ведомости

Создание вакцины от оспы обезьян в России фактически завершено, теперь необходимо провести доклинические испытания. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «РИА Новости».

«Научно-исследовательская работа фактически закончена, и мы ждем, кто "клинику" профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», – сказал Гинцбург. На доклинические испытания может уйти полгода или семь месяцев, добавил он. При этом сроки их проведения пока неизвестны.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил быстрое распространение нового штамма заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян (mpox) выявлен в Швеции, пострадавший обратился за помощью в районе Стокгольма. 

Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание. Заразиться им можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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