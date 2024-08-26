Суд в РФ заочно приговорил экс-посла Украины Врублевского к шести годам колонии
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии общего режима за призыв убивать русских, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Врублевского признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В августе 2022 г. Врублевский, занимая должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане, заявил в интервью блогеру Диасу Кузаирову, что Украина «старается убить как можно больше русских». После этих слов МИД республики выразил ему протест: внешнеполитическое ведомство заявило о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла.