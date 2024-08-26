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Суд в РФ заочно приговорил экс-посла Украины Врублевского к шести годам колонии

Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии общего режима за призыв убивать русских, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Врублевского признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В августе 2022 г. Врублевский, занимая должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане, заявил в интервью блогеру Диасу Кузаирову, что Украина «старается убить как можно больше русских». После этих слов МИД республики выразил ему протест: внешнеполитическое ведомство заявило о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла.

В марте Басманный суд заочно арестовал экс-дипломата. В этом же месяце МВД России объявило бывшего посла в международный розыск. Он числится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 7 августа стало известно, что Генпрокуратура России направила дело Врублевского в суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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