Суд в РФ заочно приговорил экс-посла Украины Врублевского к шести годам колонии

В августе 2022 г. Врублевский, занимая должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане, заявил в интервью блогеру Диасу Кузаирову, что Украина «старается убить как можно больше русских». После этих слов МИД республики выразил ему протест: внешнеполитическое ведомство заявило о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла.