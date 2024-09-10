В Белоруссии предложили приравнять самокатчиков и велосипедистов к водителям
Электросамокаты и велосипеды предлагается приравнять к транспортным средствам. Об этом рассказал начальник Главного управления Госавтоинспекции МВД Белоруссии Виктор Ротченков, пишет «БелТА».
Проект указа по внесению изменений в правила дорожного движения предполагает, что граждане, которые передвигаются на средствах персональной мобильности, будут считаться водителями. Вносится новое определение средства персональной мобильности, его главной характеристикой станет ограничение скорости в 25 км/ч. Транспортные средства, которые передвигаются со скоростью более 25 км/ч, будут подлежать регистрации и прохождению других процедур для участия в дорожном движении. Документ разместят на правовом форуме республики для обсуждения с 12 по 27 сентября.
«Тема очень актуальная и подтверждается статистикой. Число ДТП с участием лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, возросло на 70%», – пояснил Ротченков.
Он также сообщил о ряде планируемых ограничений. К примеру, водителям на средствах персональной мобильности будет запрещено передвигаться в пешеходной зоне.
16 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением граждан насчет полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам. За такую меру проголосовали 54% опрошенных, мнение против выразил 41%. Володин напомнил, что депутаты нижней палаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы для водителей электросамокатов.
Законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 июля. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.