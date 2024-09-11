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Патриарх Кирилл назвал открытие Олимпиады-2024 регрессом западной цивилизации

Ведомости

Репортажи с Олимпиады в Париже – очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей западной цивилизации. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе лекции на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам патриарха, необходимо прилагать постоянные усилия для отстаивания и сохранения самих основ культуры, которые, несмотря на свою фундаментальность и значимость, «продолжают оставаться прекрасными, но слабыми растениями».

«Если земледелец бросит семена в почву и забудет про них, они могут погибнуть, будучи вытеснены мощью и силой природы. Сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, раскультуривание. Появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик – новая нормальность. Мы видим также переименование различных дикостей в новую культуру. Прошедшая Олимпиада – яркий тому пример», – подчеркнул патриарх.

По его словам, картинки с Олимпиады говорят о невероятном регрессе западной цивилизации, которая пытается подмять под себя все другие культуры.

Олимпийские игры прошли в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все провалы, которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей, последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы» (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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