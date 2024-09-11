Патриарх Кирилл назвал открытие Олимпиады-2024 регрессом западной цивилизации
Репортажи с Олимпиады в Париже – очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей западной цивилизации. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе лекции на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам патриарха, необходимо прилагать постоянные усилия для отстаивания и сохранения самих основ культуры, которые, несмотря на свою фундаментальность и значимость, «продолжают оставаться прекрасными, но слабыми растениями».
«Если земледелец бросит семена в почву и забудет про них, они могут погибнуть, будучи вытеснены мощью и силой природы. Сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, раскультуривание. Появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик – новая нормальность. Мы видим также переименование различных дикостей в новую культуру. Прошедшая Олимпиада – яркий тому пример», – подчеркнул патриарх.
По его словам, картинки с Олимпиады говорят о невероятном регрессе западной цивилизации, которая пытается подмять под себя все другие культуры.
Олимпийские игры прошли в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все провалы, которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей, последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы» (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).