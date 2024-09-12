По подозрению в хищении у Минобороны задержан глава «Ленбытхима» Михайлов

1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании главы «Военторга» Владимира Павлова, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. Они заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. С 2019 г. по декабрь 2022 г. соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии. После этого фигуранты реализовали ее Минобороны по завышенной на 400 млн руб. цене. Павлов по решению суда был помещен в СИЗО до 30 сентября.