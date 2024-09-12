По подозрению в хищении у Минобороны задержан глава «Ленбытхима» Михайлов

По подозрению в хищении у Минобороны задержан глава «Ленбытхима» МихайловПо версии следствия, он умышленно завысил цены на сырье и материалы
В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, который подозревается в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Фигурант был задержан следователями Главного военного следственного управления СК. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – лишение свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Таким образом, полагают в СК, он похитил более 20 млн руб. Проверяется также причастность к преступлению должностных лиц департамента и «Военторга».
Следователи установили, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также автотранспортные средства стоимостью более 100 млн руб. Законность приобретения этого имущества проверяется.
1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании главы «Военторга» Владимира Павлова, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. Они заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. С 2019 г. по декабрь 2022 г. соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии. После этого фигуранты реализовали ее Минобороны по завышенной на 400 млн руб. цене. Павлов по решению суда был помещен в СИЗО до 30 сентября.