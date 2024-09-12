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По подозрению в хищении у Минобороны задержан глава «Ленбытхима» Михайлов

По версии следствия, он умышленно завысил цены на сырье и материалы
Ведомости

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, который подозревается в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Фигурант был задержан следователями Главного военного следственного управления СК. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – лишение свободы на срок до 10 лет. 

По версии следствия, при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Таким образом, полагают в СК, он похитил более 20 млн руб. Проверяется также причастность к преступлению должностных лиц департамента и «Военторга».

Следователи установили, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также автотранспортные средства стоимостью более 100 млн руб. Законность приобретения этого имущества проверяется.

1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании главы «Военторга» Владимира Павлова, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. Они заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. С 2019 г. по декабрь 2022 г. соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии. После этого фигуранты реализовали ее Минобороны по завышенной на 400 млн руб. цене. Павлов по решению суда был помещен в СИЗО до 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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