СК: в челябинской школе не работали рамка и турникет
В школе №68 Челябинска, куда ученик смог пронести молоток, не работали рамка и турникет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
«По данным следствия, охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены», – отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Задержан заместитель директора охранного предприятия, ему предъявлено обвинение. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы.
18 сентября также стало известно о задержании заместителя директора школы. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы №68 Ленинского района Челябинска пронес в образовательное учреждение молоток и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. Эта информация проверяется.