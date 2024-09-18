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СК: в челябинской школе не работали рамка и турникет

Ведомости

В школе №68 Челябинска, куда ученик смог пронести молоток, не работали рамка и турникет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

«По данным следствия, охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены», – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Задержан заместитель директора охранного предприятия, ему предъявлено обвинение. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы.

18 сентября также стало известно о задержании заместителя директора школы. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы №68 Ленинского района Челябинска пронес в образовательное учреждение молоток и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. Эта информация проверяется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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