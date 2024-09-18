Замдиректора школы в Челябинске задержан после нападения ученика с молотком

Замдиректора школы в Челябинске задержан после нападения ученика с молоткомВозбуждено дело о халатности
Правоохранители задержали заместителя директора школы в Челябинске, где 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
Замдиректора школы обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Еще одно уголовное дело возбуждено по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), обвинение предъявлено заместителю директора охранного предприятия.
«В настоящее время следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым по вышеуказанным уголовным делам», – говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовных дел изъяты записи с камер видеонаблюдения, телефоны, другие предметы, а также назначен ряд судебных экспертиз. Проведены обыски, выемки и осмотры документов. Следствие также организовало проверки в отношении должностных лиц медучреждения, в которых состоял на учете напавший на сверстников подросток. Кроме того, правоохранители проверят, как регуправление Росгвардии осуществляло надзор в отношении частной охранной организации.
Утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы №68 Ленинского района Челябинска пронес в образовательное учреждение молоток и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог попали в больницу. Сообщалось, что СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. По ее словам, эта информация проверяется.