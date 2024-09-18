Замдиректора школы в Челябинске задержан после нападения ученика с молотком

В рамках расследования уголовных дел изъяты записи с камер видеонаблюдения, телефоны, другие предметы, а также назначен ряд судебных экспертиз. Проведены обыски, выемки и осмотры документов. Следствие также организовало проверки в отношении должностных лиц медучреждения, в которых состоял на учете напавший на сверстников подросток. Кроме того, правоохранители проверят, как регуправление Росгвардии осуществляло надзор в отношении частной охранной организации.