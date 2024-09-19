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СК возбудил уголовное дело против экс-замглавреда «Новой газеты» Мартынова

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом) по статье об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

28 июня 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа». Организация была основана латвийским журналистом с гражданством России Мартыновым. В ведомстве указали, что в работе «Новой газеты Европа» участвуют бывшие члены редакции российской «Новой газеты», которую ранее Басманный районный суд лишил свидетельства о регистрации как СМИ из-за нарушений закона.

17 июля 2023 г. Минюст России внес в реестр нежелательных организаций BDR Novaja Gazeta-Europe. В ведомстве пояснили, что организацию внесли в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».

2 сентября 2022 г. Минюст включил Мартынова в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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