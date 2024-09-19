СК возбудил уголовное дело против экс-замглавреда «Новой газеты» Мартынова
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом)
28 июня 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа». Организация была основана латвийским журналистом с гражданством России Мартыновым. В ведомстве указали, что в работе «Новой газеты Европа» участвуют бывшие члены редакции российской «Новой газеты», которую ранее Басманный районный суд лишил свидетельства о регистрации как СМИ из-за нарушений закона.
17 июля 2023 г. Минюст России внес в реестр нежелательных организаций BDR Novaja Gazeta-Europe. В ведомстве пояснили, что организацию внесли в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».
2 сентября 2022 г. Минюст включил Мартынова в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.