СК возбудил уголовное дело против экс-замглавреда «Новой газеты» Мартынова

17 июля 2023 г. Минюст России внес в реестр нежелательных организаций BDR Novaja Gazeta-Europe. В ведомстве пояснили, что организацию внесли в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».