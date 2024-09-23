Суд: Глуховский получал деньги от иностранных организаций с 2021 года

Глуховский был внесен в реестр иноагентов в октябре 2022 г. В декабре 2022 г. он попытался оспорить статус иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. Апелляция на это решение также не была удовлетворена. Тогда Глуховский обратился в Верховный суд, но там отказались рассматривать жалобу.