Суд: Глуховский получал деньги от иностранных организаций с 2021 года
Писатель Дмитрий Глуховский
Утверждается, что деньги писателю в разное время с октября 2021 г. по март 2022 г. перечисляли производитель видеоигр Koch Media, австрийская Joel Gotler + Associates Inc.
Другим основанием для признания писателя иноагентом стали его многочисленные интервью СМИ-иноагентам, а также репосты материалов этих изданий в соцсетях, говорится в судебном решении.
Компания Koch Media GmbH (название до августа 2022 г., сейчас – Plaion) является разработчиком компьютерных игр. Среди ее подразделений числится компания Deep Silver – издатель серии компьютерных игр «Метро» по одноименным романам Глуховского. Писатель также является сценаристом игр Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus. Разработчиком серии является украинская 4A Games, основанная бывшими геймдевелоперами украинской GSC Game World, известной по серии игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».
Глуховский был внесен в реестр иноагентов в октябре 2022 г. В декабре 2022 г. он попытался оспорить статус иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. Апелляция на это решение также не была удовлетворена. Тогда Глуховский обратился в Верховный суд, но там отказались рассматривать жалобу.
В России литератор заочно приговорен к восьми годам тюрьмы по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, ему запрещено администрировать сайты в интернете. Глуховский объявлен в розыск.
Дмитрий Глуховский (считается в России иноагентом) – автор популярных постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Пост», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее» и т. д. В 2020 г. он также стал лауреатом кинопремии «Ника» за лучшую сценарную работу к фильму «Текст». Работал корреспондентом на европейском информационном телеканале Euronews, Russia Today, ведущим на радио «Маяк».