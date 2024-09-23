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Суд: Глуховский получал деньги от иностранных организаций с 2021 года

Ведомости

Писатель Дмитрий Глуховский (считается в России иноагентом) получал средства из-за рубежа с 2021 г., что стало одной из причин включения в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску Глуховского к Минюсту с требованием исключить его из реестра.

Утверждается, что деньги писателю в разное время с октября 2021 г. по март 2022 г. перечисляли производитель видеоигр Koch Media, австрийская Joel Gotler + Associates Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) , бельгийский банк ING Belgium SA/NV и немецкая Nibbe Bettina Barbara. В общей сложности Глуховский получил от них более 135 000 руб.

Другим основанием для признания писателя иноагентом стали его многочисленные интервью СМИ-иноагентам, а также репосты материалов этих изданий в соцсетях, говорится в судебном решении.

Компания Koch Media GmbH (название до августа 2022 г., сейчас – Plaion) является разработчиком компьютерных игр. Среди ее подразделений числится компания Deep Silver – издатель серии компьютерных игр «Метро» по одноименным романам Глуховского. Писатель также является сценаристом игр Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus. Разработчиком серии является украинская 4A Games, основанная бывшими геймдевелоперами украинской GSC Game World, известной по серии игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

Глуховский был внесен в реестр иноагентов в октябре 2022 г. В декабре 2022 г. он попытался оспорить статус иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. Апелляция на это решение также не была удовлетворена. Тогда Глуховский обратился в Верховный суд, но там отказались рассматривать жалобу.

В России литератор заочно приговорен к восьми годам тюрьмы по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, ему запрещено администрировать сайты в интернете. Глуховский объявлен в розыск.

Дмитрий Глуховский (считается в России иноагентом) – автор популярных постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Пост», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее» и т. д. В 2020 г. он также стал лауреатом кинопремии «Ника» за лучшую сценарную работу к фильму «Текст». Работал корреспондентом на европейском информационном телеканале Euronews, Russia Today, ведущим на радио «Маяк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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