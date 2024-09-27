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Порт Лос-Анджелеса остановил работу из-за пожара контейнера с аккумуляторами

Ведомости

Несколько терминалов в порту Лос-Анджелеса и порта Лонг-Бич приостановили работу из-за загоревшегося контейнера с литиевыми аккумуляторами. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на пожарных.

Грузовик, который перевозил литиевые батареи, перевернулся на главной автодороге, соединяющей портовые терминалы. Контейнер с литиевыми аккумуляторами загорелся в 14:00 по местному времени (04:00 по мск). Движение по дороге перекрыли.

«Батареи повреждены, горят и выделяют газ (есть сообщения о взрыве одной батареи)», – сказано в сообщении местного пожарного департамента.

По данным пожарной службы, в результате возгорания никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

По данным The New York Post, возгорание литий-ионных батарей, которые устанавливаются в электрические велосипеды, скутеры и другие средства индивидуальной мобильности, стали главной причиной пожаров в Нью-Йорке в 2024 г.

В 2019 г. в городе произошло 30 пожаров, связанных с возгоранием литий-ионных аккумуляторов, в 2021 г. показатель вырос до 104. В 2022 г. произошло 220 таких пожаров, они стали причиной гибели шести человек. В прошлом году департамент сообщал о 268 возгораниях литий-ионных аккумуляторов, в результате пожаров 18 человек погибли, еще 150 получили ранения различной степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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