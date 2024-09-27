Порт Лос-Анджелеса остановил работу из-за пожара контейнера с аккумуляторами
Несколько терминалов в порту Лос-Анджелеса и порта Лонг-Бич приостановили работу из-за загоревшегося контейнера с литиевыми аккумуляторами. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на пожарных.
Грузовик, который перевозил литиевые батареи, перевернулся на главной автодороге, соединяющей портовые терминалы. Контейнер с литиевыми аккумуляторами загорелся в 14:00 по местному времени (04:00 по мск). Движение по дороге перекрыли.
«Батареи повреждены, горят и выделяют газ (есть сообщения о взрыве одной батареи)», – сказано в сообщении местного пожарного департамента.
По данным пожарной службы, в результате возгорания никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.
По данным The New York Post, возгорание литий-ионных батарей, которые устанавливаются в электрические велосипеды, скутеры и другие средства индивидуальной мобильности, стали главной причиной пожаров в Нью-Йорке в 2024 г.
В 2019 г. в городе произошло 30 пожаров, связанных с возгоранием литий-ионных аккумуляторов, в 2021 г. показатель вырос до 104. В 2022 г. произошло 220 таких пожаров, они стали причиной гибели шести человек. В прошлом году департамент сообщал о 268 возгораниях литий-ионных аккумуляторов, в результате пожаров 18 человек погибли, еще 150 получили ранения различной степени тяжести.