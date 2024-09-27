Порт Лос-Анджелеса остановил работу из-за пожара контейнера с аккумуляторами

В 2019 г. в городе произошло 30 пожаров, связанных с возгоранием литий-ионных аккумуляторов, в 2021 г. показатель вырос до 104. В 2022 г. произошло 220 таких пожаров, они стали причиной гибели шести человек. В прошлом году департамент сообщал о 268 возгораниях литий-ионных аккумуляторов, в результате пожаров 18 человек погибли, еще 150 получили ранения различной степени тяжести.