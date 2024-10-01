Меликов: в трагедии на АЗС в Дагестане не обошлось без человеческого фактора

28 сентября количество погибших увеличилось до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС России сообщило об обнаружении еще одного погибшего. Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб. СК сообщил о задержании владельца заправки.