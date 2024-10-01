Меликов: в трагедии на АЗС в Дагестане не обошлось без человеческого фактора

Меликов: в трагедии на АЗС в Дагестане не обошлось без человеческого фактораАварийно-спасательные мероприятия на месте взрыва на автозаправке завершены
Причину взрыва на автозаправке в Махачкале устанавливает следствие, но понятно, что без человеческого фактора не обошлось. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.
«Эта трагедия унесла жизни наших земляков. Все аварийно-спасательные мероприятия завершены. Причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось», – отметил Меликов.
Глава Дагестана назвал чудовищным равнодушием факты проведения увеселительных мероприятий в день траура по жертвам трагедии. Он осудил такую позицию предпринимателей.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
28 сентября количество погибших увеличилось до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС России сообщило об обнаружении еще одного погибшего. Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб. СК сообщил о задержании владельца заправки.