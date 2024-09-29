Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования взрыва на АЗС в Дагестане

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. 28 сентября количество погибших увеличилось до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС России сообщило об обнаружении еще одного погибшего.