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Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования взрыва на АЗС в Дагестане

Ведомости

Ход расследования уголовного дела по факту взрыва на автозаправке в Дагестане, в результате которого погибли 13 человек, поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования. Об этом сообщает Telegram-канал СК. 

Следственные органы в республике расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). 

В результате взрыва на АЗС в Махачкале 27 сентября погибли 13 человек, еще 11 были госпитализированы, напомнили в СК. 

«В настоящее время проводится ряд назначенных следователями судебных экспертиз, призванных установить причины возгорания, а также смерти погибших и степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим», – говорится в сообщении.

Следстватели также изучают техническую и разрешительную документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются свидетели ЧП.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике доложить о результатах расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. 

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. 28 сентября количество погибших увеличилось до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС России сообщило об обнаружении еще одного погибшего.

Владельца автозаправки задержали и допросили. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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