Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования взрыва на АЗС в Дагестане
Ход расследования уголовного дела по факту взрыва на автозаправке в Дагестане, в результате которого погибли 13 человек, поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования. Об этом сообщает Telegram-канал СК.
Следственные органы в республике расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
В результате взрыва на АЗС в Махачкале 27 сентября погибли 13 человек, еще 11 были госпитализированы, напомнили в СК.
«В настоящее время проводится ряд назначенных следователями судебных экспертиз, призванных установить причины возгорания, а также смерти погибших и степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим», – говорится в сообщении.
Следстватели также изучают техническую и разрешительную документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются свидетели ЧП.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике доложить о результатах расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. 28 сентября количество погибших увеличилось до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС России сообщило об обнаружении еще одного погибшего.
Владельца автозаправки задержали и допросили. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили в СК.