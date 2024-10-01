В Гидрометцентре прогнозируют летнюю жару в Центральной России

В конце сентября научный руководитель Гидрометцентра также прогнозировал, что с октября в столице России установится летняя погода, воздух на несколько дней прогреется до +22 градусов в дневное время. Но уже в пятницу в Москве наступит похолодание, отмечал синоптик. Ночью температура составит +2…+3 градуса, а днем – +11…+16. Ожидается облачная погода и небольшие дожди.