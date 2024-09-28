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Вильфанд спрогнозировал возвращение летней погоды в Москву

Ведомости

В Москве в понедельник, 30 сентября, ожидается понижение температуры воздуха – в этот день она не поднимется выше 15 градусов. Однако уже со вторника в столице вновь установится летняя погода, воздух на несколько дней прогреется до +22 градусов в дневное время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в понедельник ночью ожидается от +7 до +9 градусов, а днем – от +13 до +15, что на 2–3 градуса выше климатической нормы для этого периода.

Вильфанд объяснил, что понижение температуры связано с тем, что антициклон, который определял погоду в Москве, будет смещаться на восток и воздушные массы начнут поступать в столичный регион с севера.

«Со вторника по четверг, на три дня, снова вернется летняя погода. Правда, ночью температура будет сильно понижаться, до +5…+10 градусов, а днем – до +17…+22», – спрогнозировал Вильфанд.

Вместе с тем в пятницу наступит похолодание, продолжил синоптик. Ночью температура составит +2…+3 градуса, а днем – +11…+16. Ожидается облачная погода и небольшие дожди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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