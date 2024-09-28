Вильфанд спрогнозировал возвращение летней погоды в Москву

В Москве в понедельник, 30 сентября, ожидается понижение температуры воздуха – в этот день она не поднимется выше 15 градусов. Однако уже со вторника в столице вновь установится летняя погода, воздух на несколько дней прогреется до +22 градусов в дневное время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.