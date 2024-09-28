Вильфанд спрогнозировал возвращение летней погоды в Москву
В Москве в понедельник, 30 сентября, ожидается понижение температуры воздуха – в этот день она не поднимется выше 15 градусов. Однако уже со вторника в столице вновь установится летняя погода, воздух на несколько дней прогреется до +22 градусов в дневное время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в понедельник ночью ожидается от +7 до +9 градусов, а днем – от +13 до +15, что на 2–3 градуса выше климатической нормы для этого периода.
Вильфанд объяснил, что понижение температуры связано с тем, что антициклон, который определял погоду в Москве, будет смещаться на восток и воздушные массы начнут поступать в столичный регион с севера.
«Со вторника по четверг, на три дня, снова вернется летняя погода. Правда, ночью температура будет сильно понижаться, до +5…+10 градусов, а днем – до +17…+22», – спрогнозировал Вильфанд.
Вместе с тем в пятницу наступит похолодание, продолжил синоптик. Ночью температура составит +2…+3 градуса, а днем – +11…+16. Ожидается облачная погода и небольшие дожди.