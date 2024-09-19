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Синоптик назвал сроки наступления «бабьего лета» в центральной России

Ведомости

«Бабье лето» в центральной России может наступить уже на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Холода усилятся в начале следующей недели, столбики термометров в предутренние часы будут опускаться до 1 градуса тепла в Москве, в Московской области – до -1 градуса. Днем ожидается не выше 15 градусов тепла. 

«Наступит классическое бабье лето, которое продержится в центральной России до конца следующей рабочей недели. Столбики максимальных термометров в последней пентаде даже попытаются штурмовать 20-градусную высоту», – написал Тишковец.

Первые осенние дожди могут пройти уже в следующие выходные – 28 и 29 сентября.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что осенняя прохлада на большей части Европейской России может наступить уже на следующей неделе, а теплая погода с дневной температурой до 25 градусов сохранится только на юге страны.

«В центральной России сегодня еще сохранится вполне июньская погода – днем +23 градусов. Так, в пятницу-субботу в столице станет немного прохладнее, ну а затем мегаполис погрузится в осень – днем от 13 до 14 градусов тепла, это на 2-3 градусов ниже нормы середины сентября», – говорится в материале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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