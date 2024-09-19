Синоптик назвал сроки наступления «бабьего лета» в центральной России

«В центральной России сегодня еще сохранится вполне июньская погода – днем +23 градусов. Так, в пятницу-субботу в столице станет немного прохладнее, ну а затем мегаполис погрузится в осень – днем от 13 до 14 градусов тепла, это на 2-3 градусов ниже нормы середины сентября», – говорится в материале.