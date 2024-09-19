Синоптик назвал сроки наступления «бабьего лета» в центральной России
«Бабье лето» в центральной России может наступить уже на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Холода усилятся в начале следующей недели, столбики термометров в предутренние часы будут опускаться до 1 градуса тепла в Москве, в Московской области – до -1 градуса. Днем ожидается не выше 15 градусов тепла.
«Наступит классическое бабье лето, которое продержится в центральной России до конца следующей рабочей недели. Столбики максимальных термометров в последней пентаде даже попытаются штурмовать 20-градусную высоту», – написал Тишковец.
Первые осенние дожди могут пройти уже в следующие выходные – 28 и 29 сентября.
В центре погоды «Фобос» сообщили, что осенняя прохлада на большей части Европейской России может наступить уже на следующей неделе, а теплая погода с дневной температурой до 25 градусов сохранится только на юге страны.
«В центральной России сегодня еще сохранится вполне июньская погода – днем +23 градусов. Так, в пятницу-субботу в столице станет немного прохладнее, ну а затем мегаполис погрузится в осень – днем от 13 до 14 градусов тепла, это на 2-3 градусов ниже нормы середины сентября», – говорится в материале.